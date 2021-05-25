19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

İlçemizde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı covit 19 pandemi hastalığı nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk konarak kutlandı.

İlçemiz Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proğramda; Saat 09.30 da İlçe Gençlik ve spor Müdürü Yusuf VAR tarafından, Atatürk Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşundan sonra istiklal marşı söylendi. Günün Anlam önemini belirten konuşmalardan sonra tören son buldu.

Tüm Gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve kurtuluş mücadelesini başlatmasının 102. yıldönümü kutlu olsun.

A.ARAN