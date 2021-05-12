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20 DERSLİKLİ KURAN KURSU YAPIMINA BAŞLANDI

20 DERSLİKLİ KURAN KURSU YAPIMINA BAŞLANDI

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Mayıs 12, 2021 06:50
20 DERSLİKLİ KURAN KURSU YAPIMINA BAŞLANDI
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Bardakçı Mahallesinde, Park Camii’nin yanına belediye tarafından tahsis edilen arsaya hayırseverler tarafından yaptırılacak olan yeni 4-6 yaş Kuran kursu binasının inşaası için hazırlıklara, eski binanın yıkımıyla başlandı.

Yıkımı tamamlandığında fiziki açıdan yetersiz olan eski binanın yerine Çumra’da çocukların daha iyi imkanlarda eğitim alabileceği 20 derslikli bir Kuran Kursu faaliyete geçececek. A.ARAN

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