Bardakçı Mahallesinde, Park Camii’nin yanına belediye tarafından tahsis edilen arsaya hayırseverler tarafından yaptırılacak olan yeni 4-6 yaş Kuran kursu binasının inşaası için hazırlıklara, eski binanın yıkımıyla başlandı.
Yıkımı tamamlandığında fiziki açıdan yetersiz olan eski binanın yerine Çumra’da çocukların daha iyi imkanlarda eğitim alabileceği 20 derslikli bir Kuran Kursu faaliyete geçececek. A.ARAN
GÜNDEM27 gün önce
GÜNDEM27 gün önce
GÜNDEM12 Mayıs 2021
GÜNDEM12 Mayıs 2021
GÜNDEM12 Mayıs 2021
GÜNDEM12 Mayıs 2021
SPOR12 Mayıs 2021
20 DERSLİKLİ KURAN KURSU YAPIMINA BAŞLANDI
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