2023 Dünya Enerji Depolama Konferansı Sonuçlandı

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Kasım 2023

TARİH: 12 Kasım 2023

1. Konferanstan çeşitli görüntüler

2023 Dünya Enerji Depolama Konferansı Cuma günü Fujian eyaletinin Ningde kentinde sona erdi.

Uzmanlar, üç gün süren etkinlikte yeni enerji sektöründe uluslararası işbirliği ve Çin’in bu konudaki öncü rolüne ilişkin beklentilerini paylaştı.

“Çin sadece teknoloji ve üretim alanlarında değil aynı zamanda pazar anlamında da lider konumda. Dolayısıyla bu bağlamda avantajları olduğunu söyleyebilirim ancak bu avantajlar diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirmek için kullanılmalı. Bu alanlarda lider olduğundan Çin’in standartların oluşturulmasında da yardımcı olabileceğine inanıyorum.”

“İklim konusunda ortak bir hedefimiz olduğunu düşünüyorum. Sera gazı emisyonunu azaltmak istiyoruz. Kaliforniya’da 2045 yılına kadar yüzde yüz temiz elektriğe ulaşma hedefimiz var, bugün Çin’de 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşılacağını öğrendim, yani ortak bir hedefimiz var. Dünya üzerinde yaşamaya devam edeceğimizden doğal olarak daha iyi bir çevre istiyoruz. Dolayısıyla bunun, birlikte çalışmamız ve çevre sorunlarını çözmemiz için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde’den bildiriyor.

(XHTV)