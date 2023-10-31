28,33330.3%
29,9954-0.1%
1.807,53-0,34%
7514.1-0,34%
Son Güncelleme: 31.10.2023 22:54
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Abdullah Aydemir
Sondakika.com – Ekonomi
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM’de kabul edildi
Avrupa Borsaları Enflasyon Düşüşü Sonrası Yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.