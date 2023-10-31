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2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM’de kabul edildi

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Ekim 31, 2023 20:14
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Son Güncelleme: 31.10.2023 22:54

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Abdullah Aydemir

Sondakika.com – Ekonomi


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