2024 Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı: Yeni Zamlar Yolda!

Trafik cezalarından, muayene ücretlerine kadar birçok konuyu etkileyen 2024 yılı ilk çeyrek yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre IMEI kayıt işlemi, trafik cezaları, TuvTurk otomobil muayene ücretlerine zam kapıda. İşte 2024 yeniden değerleme zam oranı ile ilgili detaylar…

2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu: Yeni zamlar yolda!

Gelen bilgilere göre Türkiye’nin 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Hesaplanan bu yeniden değerleme oranına göre muayene ücretlerinden, trafik cezalarına ve IMEI kayıt ücretlerine kadar birçok konuda zam uygulanacak. Açıklanan orana göre en çok etkilenen konu IMEI kayıt ücretleri oldu.

Gelen bilgilere göre yüzde 58,46’lık yeni oran ile birlikte en düşük radar cezası 951 liradan 1506,95 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte radar cezalarının daha üst sınırlarındaki ceza oranlarında da artış söz konusu. Devamında binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçlarınsa her yıl yaptırmak zorunda olduğu muayene ücretlerinde de artış yaşandı.

IMEI kayıt ücretine dudak uçuklatan zam! İşte yeni ücret

Buna göre binek otomobiller için muayene ücreti 1149,60 TL’den 1821,66 TL’ye yükseldi. Kamyon ve otobüsler için 1554 TL olan muayene ücreti 2 bin 462 TL’ye, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet için 585,60 TL olan muayene ücreti ise 927 TL oldu.

Pasaport harç ücretleri gelen son zam ile birlikte şöyle oldu:

Pasaport harcı 6 aya kadar olanlar 1639,35 TL

Pasaport harcı 1 yıl için olanlar 2 bin 396 TL

Pasaport harcı 2 yıl için olanlar 3 bin 912 TL

Pasaport harcı 3 yıl için olanlar 4 bin 845 TL

Pasaport harcı 3 yıldan fazla geçerli olanlar 7 bin 833 TL

IMEI kayıt ücretlerine gelirsek yakın zamanlarda 20 bin TL olan pasaport kayıt ücreti 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Kısacası artık yurtdışından iPhone satın alıp Türkiye’de pasaport kaydı yaptırıp kullanmak pek karlı bir yöntem değil. Peki siz yeni zam oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…