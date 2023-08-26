Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 27 Ağustos günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ağustos Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA2 saat önce
27 Ağustos Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
Konya’da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.