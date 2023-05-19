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28. DÖNEM KONYA MİLLETVEKİLLERİ BELLİ OLDU

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Mayıs 19, 2023 13:59
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14 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından partilerin milletvekilleri de netleşti. 28. dönem Konya Milletvekilleri şu şekilde oluştu. AA

TAHİR AKYÜREK – AK PARTİ
ORHAN ERDEM – AK PARTİ
SELMAN ÖZBOYACI – AK PARTİ
MERYEM GÖKA – AK PARTİ
ABDULLAH AĞRALI – AK PARTİ
MEHMET BAYKAN – AK PARTİ
ZİYA ALTUNYALDIZ – AK PARTİ
LATİF SELVİ – AK PARTİ
MUSTAFA HAKAN ÖZER – AK PARTİ
BARIŞ BEKTAŞ – CHP
HASAN EKİCİ – CHP
MUSTAFA KALAYCI – MHP
KONUR ALP KOÇAK – MHP
ÜNAL KARAMAN – İYİ PARTİ
ALİ YÜKSEL – YENİDEN REFAH
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