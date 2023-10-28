Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 29 Ekim günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Ekim Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
29 Ekim Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
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