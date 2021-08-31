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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

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Ağustos 31, 2021 13:04
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
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30 Ağustos zafer bayramının 99. yıldönümü kapsamında Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saat 09.00’da Çelenk koyma ile başladı.
Törene İlçe Kaymakam Vekili İsmail Bildirici ve Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Alagöz, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı Kurum Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra ilçe jandarma komutanlığınca günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağusdos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okundu. ilçe kaymakam vekili makamında tebrikleri kabul etti. Akabinde tüm protokol üyeleri ilçe şehitliğini ziyaret ettiler. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve tüm şehitlerimiz anısına İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen’in yaptığı duayla program sona erdi. A.ARAN

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