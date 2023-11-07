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6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Onur Konukları Sergilendi

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Kasım 7, 2023 11:27
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Son Güncelleme: 07.11.2023 14:24

Çin’in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleşen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda onur konuğu olan Honduras, Sırbistan, Vietnam, Güney Afrika ve Kazakistan’ın stantları görüntülendi.

Kaynak: Xinhua
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