6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Onur Konukları Sergilendi

28,51570.17%
30,4431-0.24%
1.800,65-0,41%
7856.38-0,41%
Son Güncelleme: 07.11.2023 14:24
Çin’in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleşen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda onur konuğu olan Honduras, Sırbistan, Vietnam, Güney Afrika ve Kazakistan’ın stantları görüntülendi.
Kaynak: Xinhua
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
DÜNYA07 Kasım 2023
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.