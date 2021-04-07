8. VE 12. SINIFLARDA DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARI AÇILIYOR

Çumra’da koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzısıhha kurulu kararı gereği ilçe merkez mahallerindeki tüm okulları, içeriçumra, Türkmencamili, Yenisu, Türkmenkarahüyük ve Üçüyük mahallelerin okullarının açılma süreci bir hafta ertelendi. Bu okullarda eğitim öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacak, Eğitim öğretim ertelenen okullarda 8 ve 12. sıniflarda Destekleme Yetiştirme kursları 3 Nisan itibariyle yapılabilecek ve görev alan öğretmenler, öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.

Eğitim öğretim Ertelenen okullarda eğitim öğretime 12 Nisan da başlanması planlanmakta olup, okulların açılıp açılmayacağı 9 Nisan’da tekrar değerlendirilecek. Eğitim öğretime açık mahallelerdeki okullarda eğitim-öğretime ve Destekleme Yetiştirme Kurslarına devam edilecek.

Tüm Liselerin 12. sınıflarında 2.dönem yazılı sınavlarına pandemi için gerekli tedbirler alınarak yapılmaya devam edilecek. A.ARAN