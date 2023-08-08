AB Ülkeleri Dışındaki Mücevher ve Kuyumcu Ürünlerine Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla AB ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ek mali yükümlülük kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanların ithalatında uygulanacak. Karara göre; ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irad kaydedilecek.