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AB Ülkeleri Dışındaki Mücevher ve Kuyumcu Ürünlerine Ek Mali Yükümlülük Getirildi

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Ağustos 8, 2023 03:56
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla AB ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ek mali yükümlülük kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanların ithalatında uygulanacak. Karara göre; ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irad kaydedilecek.
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