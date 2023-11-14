ABD Enflasyon Verileriyle New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD’de enflasyonda yavaşlamaya işaret eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,43 artışla 34.827,70 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,91 artarak 4.495,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,37 kazançla 14.094,38 puana çıktı.

ABD’de tüketici enflasyonu ekimde beklentilerin altında gerçekleşirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 yükseldi. Bu dönemde yıllık yüzde 4 olan çekirdek enflasyon, 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Verilerin ardından ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,43’e kadar geriledi.

Analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ekim ayı TÜFE verilerine ilişkin değerlendirmesinde, istihdam piyasasının gücünü korurken, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme gördüklerine işaret ederek, yüzde 3,2’ye gerileyen yıllık enflasyonun geçen yılki zirvesinden yüzde 65 daha düşük olduğunu vurguladı.

Fed yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2’ye doğru düzgün bir seyir izleyeceğine ikna olmadığını, talebi ve enflasyonu frenlemek için daha fazla şey yapılması gerekmesinden korktuğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyondaki ilerlemenin devam ettiğini, ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ve iş gücü piyasaları canlı olduğunu, Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşması için hala kat etmesi gereken yol olduğunu kaydetti.