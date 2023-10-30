ABD Hazine Bakanlığı, borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 852 milyar dolardan 776 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 776 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün temmuzda duyurulan tahminden 76 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2024’ün ilk çeyreğinde de 816 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde, 1 trilyon 10 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 657 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, temmuzda paylaştığı tahminde, Hazinenin üçüncü çeyrekte 1 trilyon 7 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.