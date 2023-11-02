ABD, Hint-Pasifik Ülkeleriyle Ticaret ve Yatırımı Genişletmeye Kararlı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hint-Pasifik ülkelerinin ABD ekonomisi için önemine dikkati çekerek, Başkan Joe Biden yönetiminin bölge ile ticaret ve yatırımı genişletmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Yellen, Asya Toplum Politikası Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Hint-Pasifik’e yönelik ekonomik yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden yönetiminin, ABD’nin Hint-Pasifik ülkelerine yönelik geçmişini ileriye taşıyan ve bölgenin ABD ile dünyanın geleceği açısından öneminin farkında olduğuna işaret eden Yellen, yönetimin tedarik zincirlerini güvence altına almak, zorluklarla mücadele etmek ve fırsatları yakalamak için çalıştığını kaydetti.

Yellen, ticareti ve yatırımı artırmak, ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek ve küresel zorluklara karşı işbirliği yapmanın bölgede ekonomik stratejilerini şekillendiren üç öncelik olduğunun altını çizdi.

ABD’deki büyüme ve yeniliğin, Hint-Pasifik ekonomilerindeki dinamizmi artırmaya yardımcı olduğunu ifade eden Yellen, ülke ile Hint-Pasifik arasındaki ticaret ve yatırımın Amerikan ekonomisine fayda sağladığını vurguladı.

Yellen, bu ay ABD’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkeleri zirvesine değinerek, “Amerika’nın Hint-Pasifik’ten yüz çevirdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. ABD ekonomisi ve Hint-Pasifik için muazzam potansiyel faydalar sağlayacak şekilde bölge genelinde ekonomik bağlarımızı derinleştiriyoruz.” diye konuştu.

Hint-Pasifik ülkelerinin dinamik ve hızla büyüyen bir bölge olduğuna dikkati çeken Yellen, bölge büyüdükçe ABD firmaları ve çalışanları için hızla genişleyen bir müşteri tabanı kazandıklarını aktardı.

“ABD, Çin’den ayrılmaya çalışmıyor”

Yellen, Biden yönetiminin Hint-Pasifik ülkeleri ile ticaret ve yatırımı genişletmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, ileriye bakıldığında, Hint-Pasifik ile artan ticaret ve yatırımın, yurt içinde daha fazla büyümeyi ve işi desteklemeye devam edeceğini, aynı zamanda Hint-Pasifik ülkelerinde de büyümeyi ve istihdamı artıracağını anlattı.

ABD’nin Çin’den ayrılmaya çalışmadığını yineleyen Yellen, “Ekonomilerimizin tamamen ayrılması veya Hint-Pasifik’tekiler de dahil olmak üzere ülkelerin taraf olmaya zorlandığı bir yaklaşımın küresel anlamda önemli olumsuz etkileri olacaktır. Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomik bağlantıların boyutu ve küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu kesinlikle pratik değildir.” değerlendirmesinde bulundu.