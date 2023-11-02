28,35440.07%
30,21980.84%
1.812,640,48%
7668.810,48%
Son Güncelleme: 02.11.2023 14:07
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Buğday 8,20-8,40 TL, Ayçiçeği 11,50-12,00 TL, Soya fasulyesi 12,50-13,00 TL, Kütlü pamuk 16,00-16,50 TL, Çiğit 6,40-6,50 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) 42,00-43,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,208,40MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg11,5012,00Soya fasulyesiKg12,5013,00Kütlü pamukKg16,0016,50ÇiğitKg6,406,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00
Kaynak: AA
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DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,60 Liradan Satıldı
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