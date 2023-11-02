Son Güncelleme: 02.11.2023 14:07

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Buğday 8,20-8,40 TL, Ayçiçeği 11,50-12,00 TL, Soya fasulyesi 12,50-13,00 TL, Kütlü pamuk 16,00-16,50 TL, Çiğit 6,40-6,50 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) 42,00-43,00 TL.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,208,40MısırKg5,405,60AyçiçeğiKg11,5012,00Soya fasulyesiKg12,5013,00Kütlü pamukKg16,0016,50ÇiğitKg6,406,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA



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