Adana’da 120 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:47

Adana’nın Kozan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, taklit, tağşiş ve sahte zirai ürünlere karşı denetimlerin devam ettiğini açıkladı. Ekiplerin 2 aylık çalışmasında 120 ton sahte gübre tespit edildi ve ürünleri sattığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 120 ton sahte gübre ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, taklit, tağşiş ve sahte zirai ürünlere karşı denetimler devam etti.

Ekiplerin 2 aylık çalışmasında 120 ton sahte gübre ele geçirildi.

Ürünleri sattığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA



