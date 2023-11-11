Adana’da Kuzu Şırdan Talebi Azaldı, Dana Şırdan Talebi Arttı

Adana’da bir zamanlar çöpe atılan kuzu şırdan talep fazlalığı nedeniyle bulunmuyor. Son günlerde kuzu şırdanın 3 katı büyüklüğünde olan dana şırdana talep arttı.

Kebabın başkenti olarak tanınan Adana’da sevilen bir diğer lezzet olan şırdan dolmasının fiyatı 70-80 lirayı buldu.

Sakatat kategorisine giren şırdan, Adana’da özellikle gece geç saatlerde aperatif bir yemek türü olarak yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medyanın popüleri

Diğer kentlerin şırdan satmaya başlaması ve sosyal medyada ki tanıtımıyla şırdancılar, şırdan yetiştiremiyor. Hayvan kesimlerinin yetersiz olması nedeniyle şırdan da bulunamıyor.

Adanalılardan dana şırdanı çözümü

Adana’da şırdancılık yapan bazı esnaflar ise kuzu şırdanı yerine 3 katı büyük olan dana şırdanı satmaya başladı. Dana şırdan ise tanesi 120 lira arasında satılıyor.

“Bu ürünü kaptırmayacağız”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, dana şırdana talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Dana şırdanı hem büyük hem de 3 kişinin o şırdanla rahatlıkla doyması nedeniyle talep arttı. Kuzu şırdanı artık fazla bulunmuyor. Vatandaşlar geldiği zaman artık dana şırdanı istiyorlar. Bizler de diğer illerden toplama yapıp Adana’da vatandaşlara satıyoruz. Ben istiyorum ki artık şehir dışına şırdan gönderilmesin” ifadelerini kullandı.

“Dana şırdana talep arttı”

Şırdancı Güngör Güler ise şırdanın eskiden çöpe atıldığını şuanda lüks hale geldiğini söyledi. Güler, “Kuzu şırdana talep artınca bulunmamaya başladı. Bizlerde dana şırdanı satmaya başladık. İnsanlar gelip 3-4 şırdan yiyeceğine gelip 1 dana şırdan yiyor. Eskiden koyun kesilince şırdanlar çöpe atılırdı şuanda çiğ şırdan 50 lira. Talep çok olduğu için fiyatlar daha da artacaktır. Bu nedenle şuanda 120 liradan satılan dana şırdana talep arttı” dedi.

Dana şırdan yiyen bir müşteri ise tadının aynı olduğunu ve daha doyurucu olduğunu söyledi. – ADANA