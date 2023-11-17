Adana’da Limon Üreticileri Zor Durumda

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Adana’nın Kozan ilçesinde üretici, limonun dalında kaldığını ve bugüne kadar hiç satış yapamadığını söyledi. Limon üreticisi Mahmut Açıcı, “1 kilogram limona yarım sakız ediyor. Buna milletvekillerinden, Bakandan çare bekliyoruz. Geçen sene bu zaman limonumuz dalında 7 liraydı. Bu sene şuan 50 kuruş. Limonlar hep başında kaldı. 10 tane limon 1 kilogram geliyor o da bir sakız parası. Limonlarımızı satamıyoruz geçen sene dalında limonumuz kalmadı, daha bir tane limon satmadık. Kilosu 50 kuruşa alan yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu zamana kadar yaşadığımız en kötü sezon bu. Bu sesimizi Tarım Bakanı duysun lütfen” dedi.

Türkiye’de narenciye üretimlerinin merkezlerinden olan Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Köyü’nde üreticiler perişan. Limon üreticileri ürünlerini satmakta zorlanıyor. Limonu dalında kilogramını 50 kuruşa bile satamadığını ifade eden limon üreticisi, 1 kilogram limonun yarım sakız ettiğini söyledi.

“1 KİLOGRAM LİMON YARIM SAKIZ EDİYOR”

Mahmut Açıcı şöyle konuştu:

“1 kilogram limona yarım sakız ediyor. Buna milletvekillerinden, Bakandan çare bekliyoruz. Geçen sene bu zaman limonumuz dalında 7 liraydı. Bu sene şuan 50 kuruş. Limonlar hep başında kaldı. 10 tane limon 1 kilogram geliyor o da bir sakız parası. Limonlarımızı satamıyoruz geçen sene dalında limonumuz kalmadı, daha bir tane limon satmadık. Kilosu 50 kuruşa alan yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu zamana kadar yaşadığımız en kötü sezon bu. Bu sesimizi Tarım Bakanı duysun lütfen.

“NEREYE GİDECEĞİZ BÖYLE BİZ?”

Gübre fiyatları aldı başını gitti. Narenciyemiz para etmiyor ne yapacağız? Çok masraf ettik masrafımızı ödeyemiyoruz. İlaçlara güç yetmiyor. Mazot gübre çok pahalı. Bu gidişle ne yapacağız biz? Seneye ne olacak? Siz üreticiden ne bekliyorsunuz? Nereye gideceğiz böyle biz? Bizim limon burada 50 kuruş, İstanbul’da git 30 lira, bu nakliyende mi neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Çözüm bekliyoruz. Şu an yoksa kepçeyi çağırıp bahçeyi komple sökeceğiz çare yok. Bundan sonra da narenciye tükendi diyecekler, ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”