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AK PARTİ ÇUMRA KADIN KOLLARINDAN AŞURE İKRAMI

AK PARTİ ÇUMRA KADIN KOLLARINDAN AŞURE İKRAMI

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Ağustos 31, 2021 12:53
AK PARTİ ÇUMRA KADIN KOLLARINDAN AŞURE İKRAMI
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Ak Parti Çumra Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ulu Cami Meydanında düzenlenen programa, Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran, Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin, Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Gözüaçık, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Demir, etkinlikte verdiği mesajında, “Muharrem ayı vesilesi ile değerli hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Muharrem Ayı’nın 10. günüyle başlayan aşure gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu. Demir; Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün vatanımıza, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, kıymetli hemşehrilerimizin bu mübarek gününü tebrik ediyorum ve etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. A.ARAN

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