AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI HASAN ANGI SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, seçimin ardından partisine teveccüh gösteren Konya’da oy kullanan tüm seçmenlere teşekkür etti.

Hasan Angı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçmenin ülkede istikrara “evet” dediğini belirtti.

Cumhur İttifakı oylarında 2018 ve 2023 seçimlerinde eşitlik olduğunu dile getiren Angı, “Bu hem Cumhurbaşkanımıza verilen oylar açısından hem de partiler üzerinden verilen oylar açısından sonuçta milletvekili sayımızda bir eksilme var. Niye artıramadık diye biz kendi iç muhasebemizi, sahanın bize ilettiklerini eleştirilerini raporlaştırıp genel merkezimize gönderdik.” dedi.

Seçim sürecinde sahada vatandaşın kendilerine iki temel konuyu ilettiğini bunlardan birincisinin hayat pahalılığı, ikincisinin ise Suriyeli göçmenler konusu olduğunu ifade eden Angı, hükümetin insanların alım gücünü düzeltmek için tedbir almaya çalıştığını, dengelenme unsurları için sübvansiyonlar yaptığını dile getirdi.

Angı, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanına destek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yoğun bir kampanya döneminin geride kaldığını belirterek, “Seçim tamamlanmadı. İkinci tur için seçime katılım çok önemli. Türkiye, demokrasi tarihine geçecek yüzde 90’a yakın bir katılımla bir seçim gerçekleştirdi. İşin büyük bir kısmını hallettik ama sandıktan çıkmadan Cumhurbaşkanı olunamıyor. Vatandaşlarımızın aynı kararlılıkla destek için her yaştan vatandaşımızı sandığa beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah 28 Mayıs’ta çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Selman Özboyacı, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer de katıldı.

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