AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN ÇUMRA ZİYARET ETTİ

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar ve KOSKİ İşletmeler Daire Başkanı Murat Erdoğan’ı Çumra belediyesi ziyaret etti.

İlçe Koordinatörü Mevlüt Kozan ve İlçe Başkanı Osman Şahin’inde katıldığı toplantıda Sorgun, Genel sekreteri ve daire başkanına çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Çumra’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm bekleyen konular ve Çumra’mıza kazandırmayı planladığımız projeler hakkında verimli bir toplantı gerçekleşti.

Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen’i ziyaret etti.

Çiftçilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı, çözüm yollarını hakkında istişare edildi.

A.ARAN