DOLAR %
EURO %
ALTIN 501,280,42%
BITCOIN 2947071,26%
Konya
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Anasayfa / Çumra Haber / AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN ÇUMRA ZİYARET ETTİ
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN ÇUMRA ZİYARET ETTİ

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN ÇUMRA ZİYARET ETTİ

ABONE OL
Temmuz 6, 2021 13:32
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN ÇUMRA ZİYARET ETTİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar ve KOSKİ İşletmeler Daire Başkanı Murat Erdoğan’ı Çumra belediyesi ziyaret etti.
İlçe Koordinatörü Mevlüt Kozan ve İlçe Başkanı Osman Şahin’inde katıldığı toplantıda Sorgun, Genel sekreteri ve daire başkanına çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Çumra’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm bekleyen konular ve Çumra’mıza kazandırmayı planladığımız projeler hakkında verimli bir toplantı gerçekleşti.
Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen’i ziyaret etti.
Çiftçilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı, çözüm yollarını hakkında istişare edildi.
A.ARAN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.