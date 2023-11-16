Aksaray’da Balık Hali İstemi – Son Dakika

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray’da havaların soğumasıyla birlikte balıkçıların tezgahları dolmaya başlarken fiyatlar geçen yıla göre arttı. Balıkçılar Kooperatif Başkanı Serkan Kaya, Aksaray’a balık hali yapılmasını istediklerini söyledi.

Aksaraylı balıkçılar, şehirde bir balık hali olmamasından dert yanarak, rekabetin artması ve balıkçıların geniş bir alanda rahatlıkla çalışması için yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

“BALIK FİYATLARININ YÜKSELMESİ DE NORMAL”

Aksaray’da 1997 yılından bu yana balıkçılık yaptığını ifade eden Oruç Kırlı şunları söyledi:

“Bu sene sezon hızlı başladı. Yağışlar biraz az ama balık talebi fazla. Hamsi 80 lira. Balık çeşitleri değişiyor, boyutu ve kalitesine göre balık fiyatları var. Mesela deniz çuprası 250 lira, boyutu değiştikçe balığın fiyatı da değişiyor. İster istemez geçen yıl enflasyon oranı yükseldiği gibi balıkların da yükselmesi normal. Hayat pahalı, enflasyon yüksek ama talep var. Balıklara rağbet var, uzun yıllar bu işi yaptığımız için sabit müşterilerimiz var, kitleye hitap ediyoruz. Vatandaştan çok fazla bir tepki yok. Vatandaşlar memnun olduklarını dile getiriyorlar. İnsanlar kaliteli balık yemek istiyorlar. Biz de işimizi kaliteli ve layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bize çok fazla olumsuz yönde geri dönüt olmuyor.”

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ BALIK PAZARI”

Balıkçılar için ayrılan alanın çok dar olduğunu, daha geniş bir yer arzuladıklarını söyleyen Balıkçılar Kooperatif Başkanı Serkan Kaya ise şunları söyledi:

” Konya, Ankara’da olduğu gibi güzel bir balık halimiz olsa rekabet fazla olur. Balığı vatandaşımız daha ucuz yer, çok büyük eksiğimiz balık pazarı. Balıkçılar arasında sorun oluşturuyor, mesela müşteri geliyor pişirme aynı yerde, temizleme aynı yerde, satma aynı yerde. Tek odada oturuyoruz. Burada üç kişilik bir ailenin tek odada kaldığını düşün olur mu öyle şey, olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Belediye başkanının el atması lazım, oda başkanımızın el atması lazım, yetkililerden destek istiyoruz. Belediye başkanımızın ilk geldiği zamanlar bir sözü vardı, ‘balık hali yapacağız’ diye biz göremedik, 5 yılı bitirdik. Olursa bir 5 daha olacak inşallah bekliyoruz balık halini. Balık hali olursa rekabet bol olur. Burada bir tane balıkçı olduğunu düşün hamsi ben 100 lira desem müşteri alıp gidiyor ama 10 tane balıkçı olursa ben burada 100 lira derim diğer esnaf arkadaş 80 lira der, diğer esnaf 70 liraya satar, o 70 liraya sattığı için biz de 70 liraya satmak zorunda kalırız.”