Alanya’da 150 Bin Ton Muz Üretimi Gerçekleştirildi

Alanya’da muz hasadı başladı

Rekoltenin 150 bin tonu bulması bekleniyor

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdür Mehmet Rüzgar:

“Önümüzdeki günlerde muz ihracatı yönünde çalışmalarımız olacak”

ANTALYA – Antalya’nın Alanya ilçesinde seralarda yetişen muzlar seralarda toplanırken muz bahçelerinde kesim yapan çiftçiler, kamyonlar dolusu muzu Alanya Hali’ne getirerek depolara teslim ediyor. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar toplamda 150 bin ton muz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Muz diyarı olarak bilinen Antalya’nın Alanya ilçesinde muz hasadı başladı. Muz bahçelerinde toplanan muzlar hallere ve depolara teslim ediliyor. İç pazara dağıtımı sağlanan muzun sadece Alanya’dan 150 bin ton üretim gerçekleşiyor. İlerleyen günler de ise muzun ihracat yönünde çalışmaların gerçekleşmesi planlanıyor.

“Toplamda 150 bin tona yakın muz üretiyoruz”

Muz patentinin Alanya’da bulunduğunu söyleyen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdür Mehmet Rüzgar örtülü ve açık alanda muz üretiminde önemli bir konumda olduklarını belirtti. Rüzgar, “7 bin 350 dekar örtü altında yaklaşık 51 bin tona yakın muz üretimimiz var. Açık alanda 14 bin, dekar alanda 85 bin tona yakın toplamda 150 bin tona yakın muz üretimi söz konusu” dedi.

“Muz ihracatı yönünde çalışmalarımız olacak”

Ekim ayı itibariyle muz hasatlarının başladığını belirten Rüzgar, “Hasadımız mart ayına kadar devam edecek. Ciddi şekilde bir muz sevkiyatımız söz konusu. Muz genelde yerli tüketim, Türkiye’de tüketiliyor ama inşallah önümüzdeki günlerde de muz ihracatı yönünde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

“Hasadımız yılda 2 sefer yapılmakta”

Muzu sarartan tesislerin ve depolarında ciddi anlamda da çalışmalar yaptığını söyleyen Mehmet Rüzgar muz üretiminin belli bir noktaya geldiğini kaydetti. Rüzgar “Bu hasat yılda 2 defa yapılabilmektedir. Biz ekibimizle birlikte bütün muzlarımızın hem tarımsal desteklerini sağlamaktayız. Tarımsal destekler vermekteyiz . Muzlarımızın sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için gıda güvenilirliği açısından çalışmalarımızı yapmaktayız” ifadelerini kullandı.