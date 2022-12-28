ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ 2. GÜNEŞ SANTRALİNİ KURUYOR

S.S. Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi ikinci güneş enerji santrali için sözleşme imzaladı.

2017 yılında ilk güneş santralini kuran S.S. Alibeyhüğü Sulama Kooperatifi 2023 yılı içerisinde ikinci güneş enerji santralini de faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan S.S. Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Işık şunları kaydetti : “Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek için 2017 yılında 600 Kw güneş santralimizi kooperatifime kazandırdık. Bu sayede Alibeyhüyüğü çiftçisinin gelir seviyelerini artırmalarına katkı sağladık.

IPARD’dan aldığımız destek ile 2023 yılında kurulmasını planladığımız 1 Mw’lık güneş enerji santrali için Endüstriyel Elektrik Elektronik firmasıyla sözleşme imzaladık. Bu sözleşme ile yeni kuracağımız güneş enerji santrali mayıs ayı içerisinde faaliyete geçecek. Güneş enerji santralinin kurulumunda ve izinlerin alınması konusunda destek olan kurum amirlerine teşekkür eder üyelerimize ve mahallemize hayırlı olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim.”

F.ÖZKAN