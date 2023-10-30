Almanya’da Enflasyon Ekimde Yüzde 3,8’e Geriledi

Almanya’da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8’e gerileyerek 2021 Ağustos’undan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ancak, ülkede enflasyon hala Avrupa Merkez Bankası’nın hedefinden uzak.Almanya’da enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor. Federal İstatistik Dairesi’nin Pazartesi günü açıkladığı öncü verilere göre Eylül’de yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, Ekim ayında yüzde 3,8’e geriledi. Böylece enflasyon, 2021 yılının Ağustos ayında bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomistlerin beklentileri enflasyonun yüzde 4’e düşeceği yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankası’nın hedefinin üzerinde

Avrupa Merkez Bankası (EZB), Euro bölgesinde enflasyonu yüzde 2’ye düşürmeyi hedefliyor. EZB, geçen hafta enflasyonda görülen düşüş eğilimini ve konjonktürü göz önünde bulundurarak faiz artırım döngüsünü ilk etapta durdurma kararı almıştı. Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 4,3’e gerilemişti. Geçen yılın sonbaharında Euro Bölgesi’nde yüzde 10’un üzerini gören yıllık enflasyonun, Ekim’de yüzde 3,2’ye kadar gerilemesi bekleniyor.

Reuters/SÖ,TY

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