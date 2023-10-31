Almanya’da Yıllık Enflasyon Ekimde Yüzde 3,8’e Geriledi

Almanya’da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8’e inerek, Ağustos 2021’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da eylülde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8’e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Ağustos 2021’den beri en düşük değere geriledi.

Piyasalarda beklenti enflasyonunun ekimde yüzde 4’e inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise değişiklik göstermedi.

AB uyumlu TÜFE de ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Almanya’nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ise eylüldeki yüzde 4,6 seviyesinden ekimde yüzde 4,3’e geriledi.

Ülkede aylardır enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda fiyatları, ekimde da en büyük itici güç olmaya devam etti. Gıda ürünlerinde fiyatlar ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 6,1 artarken, enerji ürünleri yüzde 3,2 düşüş gösterdi.

Enflasyon halen ECB hedefinin üstünde

Ülkede enflasyonun, düşmesine rağmen, hala Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını yüksek enflasyon nedeniyle art arda 10 kez artırmak zorunda kaldıktan sonra, geçen hafta 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmuştu.

ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

Öte yandan, Avro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3’e gerilemişti. Bölgede ekim ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi’nde enflasyonun ekimde yüzde 3,2’ye gerilemesi yönünde.