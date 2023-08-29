Amca yeğenin kiralık dükkan kavgasında 8 kişi yaralandı

Konya’da yabancı uyruklu akrabalar kiraladıkları dükkan için birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

KONYA – Konya’da ortak kiraladıkları iş yerinde ayakkabıcılık yapan yabancı uyruklu amca yeğenin bıçaklı kavgasında 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10701. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.B. ile yeğenleri M.H. ve A.H. arasında ortak kiraladıkları ve ayrı katlarda ayakkabı ürettikleri iş yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca ve yeğenlerin iş yerinde çalışan elemanları da kavgaya dahil oldu. Bıçak, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada H.B. ile yeğenleri M.H., A.H. ve iş yeri çalışanlarından 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından iş yerinden çıkan yaralılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kavga sırasında iş yerinden yaralı olarak çıkanlar ve bir kişinin tarafların iş yerine tekrar girmesini engellediği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.