Amerikan Gıda ve Tarım Pavyonu’nda 505 milyon dolarlık anlaşmalar imzalandı

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) — Shanghai Amerikan Ticaret Odası (AmCham Shanghai), 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda yer alan (CIIE) Amerikan Gıda ve Tarım Pavyonu’ndaki katılımcıların, toplam 505 milyon ABD doları tutarında anlaşmalar imzaladığını bildirdi.

ABD hükümeti, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda AmCham Shanghai ve ABD Tarım Bakanlığı’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Amerikan Gıda ve Tarım Pavyonu’yla bu büyük etkinliğe ilk kez katılmış oluyor.

Amerikan pavyonunda 17 sektör birliği, eyalet hükümeti ve şirket, çok geniş bir yelpazedeki ürünlerini sergiliyor.

AmCham Shanghai Başkanı Eric Zheng, “Amerikan Gıda ve Tarım Pavyonu’nun sonuçları beklentilerimizi aştı. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Amerikan ürün ve hizmetlerinin sergilenmesine yönelik önemli bir platform olduğunu kanıtladı” dedi.

Zheng, AmCham Shanghai olarak bu rakipsiz ithalat fuarından yararlanarak Amerikan şirketlerinin Çin’de işlerini büyütmelerine destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.