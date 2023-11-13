Amme alacaklarında tecil faizi ve gecikme zammı oranları yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ve Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı. Yüzde 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı ise 3,5’e çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğe göre, amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı.

Buna göre, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. – ANKARA