ANA VE BABA HAKKI ÜZERİNE

İslam’da üzerinde en fazla durulan konulardan biri de ana ve baba hakkıdır inanmakla Şeref duyduğumuz Kerim kitabımızda ana baba hakkında çok fazla ayet vardır Resulü kibriya efendimiz de ana baba hakkında çok fazla hadisi şerif irad etmişlerdir. Rabbimiz ana baba ile ilgili olarak İsra suresi 23 ve 24. ayetlerde şöyle buyuruyor. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara “öf” bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. “Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdiler se şimdi sen de onlara merhamet göster” diyerek dua et.” Nisa suresi 36. ayette “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi vb,) iyi davranın.” görüldüğü gibi bu ayetlerde ve daha birçok ayette Rabbimiz kendisine iman ve itaattan sonra ana babaya itaati, saygıyı ve hürmeti emretmekte Kamil manada imanın gereklerinden biri olarak ana babaya itaati görmektedir.

Hadis-i şeriflerde en önemli amelleri sıralarken Efendimiz (S.A.V.) “vaktinde kılınan namaz, ana-babaya iyilik ve Allah yolunda cihad” olarak belirtmişlerdir. Bir başka Hadis-i Şeriflerinde de büyük günahların en büyüklerini de “Allah’a ortak koşmak, ana babaya asi olmak ve yalancı şahitlik yapmak” olarak belirtmişlerdir.

Ayet ve hadislerde Allah’a itaat ile ana-babaya iyilik vecibelerinin yan yana zikredilme sebeplerini özetle şöyle sıralayabiliriz.

-İnsanın maddi ve manevi olarak gelişebilmesi için en değerli katkı, Allah’ın nimetlerinden sonra ana babanın fedakarlıklarıdır.

-Allah nimetlerini karşılıksız verdiği gibi ana baba da çocuklarının ihtiyaçlarını karşılık beklemeden yerine getirirler.

-Allah kullarının iyiliklerinden memnun olup karşılığını fazlasıyla verdiği gibi ana baba da çocuklarının imkânlarını daha çok geliştirmelerine yardım eder, bundan daha mutlu olurlar.

-Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde 3 kere “burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün! buyurdular. Sahabeler: Kimin burnu yerde sürtülsün Ya Resulallah? dediler. Efendimiz (S.A.V ); ana babasından birinin yahut da ikisinin de ihtiyarlık zamanlarına yetişip de onların hayır dualarını alıp cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün.” buyurdular.

Ana babaların çocuklarına yapacakları dualarının kabul olunacağına dair Peygamber Efendimizin şöyle bir müjdesi vardır. “Üç dua vardır ki bunların kabul olacağından şüphe yoktur. Bunlar mazlumun duası misafirin duası ve ana babanın çocuklarına yapacağı duasıdır.”

Sahabelerden birinin Efendimiz (S.A.V.)’e “Ya Resulallah! Yaşlı anamı ellerimle yedirip içiririm, abdestini aldırır sırtımda taşırım, hakkını ödemiş olur muyum? diye soran kişiye; “Hayır! Yüzde birini bile ödemiş olamazsın. O sana yaşamın için hizmet ediyordu, sen ise ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Ancak Allahu Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder buyurmak suretiyle ana babalarımızın haklarını ödemenin ne kadar zor fakat gerekli olduğunu bize haber vermektedirler.

Yüce Rabbimiz ana babaya isyandan asla hoşlanmaz. Alemlerin rabbinin, kıyamet gününde ebeveynine karşı baş kaldıranın yüzüne bakmayıp onu cennetine koymayacağını Efendimizin mübarek ağızlarından öğreniyoruz.

Ömrünü çocuklarını yetiştirmeye adayan çocukları için için kendi tüm arzularından feragat eden ana ve babalarımızı küçümsememeliyiz. Cennetin anahtarları ellerinde olan elleri ve ayakları öpülesi yegane varlıklarımızdır ana-babalarımız.