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ANADOLU LİSESİ ‘’AKRAN ZORBALIĞI’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ

ANADOLU LİSESİ ‘’AKRAN ZORBALIĞI’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ

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Haziran 9, 2021 05:52
ANADOLU LİSESİ ‘’AKRAN ZORBALIĞI’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ
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Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz koordinatörlüğünde Akran Zorbalığı konulu online konferans düzenlendi. Konferansta konuk, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu’ndan Psikolog Gülşah Aksakallı oldu. Konuk konuşmasına, akran zorbalığının ne olduğunu tanımlayarak başladı. Zorbalık davranışları ve sözel-fiziksel-siber zorbalık hakkında detaylı bilgiler verdi. Psikolog Gülşah Aksakallı konuşmasında, zorbalığın temel özelliklerine ve zorbaların ortak özelliklerine değindi. Akran zorbalığının etkileri ve yol açtığı sorunları açıkladı. Zorbalıkla baş etmede kullanılabilecek stratejilerin neler olduğuna dikkat çekti. Konuk, akran zorbalığını ilgili videolar eşliğinde detaylı bir şekilde anlattı.
Programla akran zorbalığı hakkında toplumda farkındalığın artması amaçlandı. A.ARAN

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