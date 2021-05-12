ANADOLU LİSESİ ‘’YANI BAŞIMIZDA BİR YER: ÇATALHÖYÜK’’ KONULU ONLİNE KONFERANS VERDİ

Ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme etwinning projesi kapsamında ”Yanı Başımızda Bir Yer: Çatalhöyük” konulu online konferans düzenlendi. Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz koordinatörlüğünde gerçekleşen programın konuğu Arkeolog Numan Arslan oldu. Arslan konuşmasına, Çatalhöyük’ün Çumra’nın 12 km uzaklığında yer aldığını ve bereketli bir coğrafyada kurulduğunu, bunun yanı sıra Neolitik ve Kalkolitik Dönem’e tarihlenen Çatalhöyük’ün, yerleşik hayata geçişin, tarım ve hayvancılığın yapıldığı öncü kentlerden birisi olduğunu belirterek başladı.

İlk Çatalhöyük sakinlerinin günümüzden 9000 yıl önce yerleşmeye başladığının altını çizen Arkeolog Numan Arslan, ayrıca Çatalhöyük’ün ilk defa 1958 yılında İngiliz Arkeolog James Mellaart tarafından keşfedildiğini söyledi. Yapılan kazılardan bahsetti. Ian Hodder’in yaptığı kazı çalışmalarına değindi. Kazı çalışmalarındaki amacın, Çatalhöyük insanlarını anlamak olduğuna dikkat çekti. Şu an Çatalhöyük’le ilgili çalışmaların Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlığında yapıldığına değindi. Arkeolog Numan Arslan, Çatalhöyük isminin nereden geldiğinden, Çatalhöyük’te insanların binlerce yıl kendi içlerinde barışık, huzur içinde, eşitlikçi bir biçimde yaşadıklarından bahsetti. Arslan konuşmasında, yerleşmede birbirine bitişik duvarları olan evler olduğunu ve aradaki boşluk alanları çöp alanı olarak kullanıldığını, ayrıca herhangi bir sokak geçişlerinin olmadığını, evlerde etkileyici duvar resimlerinin, kabartmaların ve birtakım sanatsal tasvirlerin olduğunu belirtti. Çatalhöyük sakinlerinin kullandığı eşyaların neler olduğunu, insanların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Evlerin kerpiçten yapıldığını, eve girişin damdan, merdivenle yapıldığını; evlerin duvarlarının beyaz toprak ile sıvandığını, ayrıca duvarlarda son derece etkileyici resimlerin bulunduğunu ifade etti. Evlerin büyük çoğunluğunda duvar resimlerin olduğuna, bazı duvarlarda kabartmalar bulunduğuna, insanların Kapadokya Bölgesi’nden getirdikleri volkanik cam olan obsidyeni işleyerek, çeşitli aletler ve ayna olarak farklı amaçlarla kullandıklarına değindi. Arslan konuşmasında, Çatalhöyük’te evlerin önemli olduğuna dikkat çekti. İnsanların evlerde hem yaşadıklarından, hem ölen yakınlarını evlerine gömdüklerinden, hem de farklı amaçlarla evlerinin duvarlarını resimlerle betimlediklerini söyledi. Arslan,kazı alanında bulunmuş bazı evlerin yeniden kurgulanmış canlandırma modelinden bahsetti. Arkeolog konuşmasının akabinde öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Programla Çatalhöyük’le ilgili farkındalığın artması amaçlandı.

A.ARAN