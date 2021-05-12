ANADOLU LİSESİ “YUNUS EMRE’DE İLAHİ AŞK’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLENDİ

Ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme etwinning projesi kapsamında, ’’2021 Yunus Emre Yılı’’ etkinliklerinden biri olan ‘’Yunus Emre’de İlahi Aşk’’ konulu online konferans düzenlendi. Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz koordinatörlüğünde gerçekleşen programın konuğu Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Asuman Şenel oldu. Şenel konuşmasında, kısaca Yunus Emre’nin hayatına değindi. Yunus Emre’nin ilahi aşk anlayışını yine Yunus Emre’nin dizeleri ile bezeyerek dinleyicilere aktardı. Yunus Emre’nin öğütlerinden bahseden Şenel, Yunus Emre’ye göre gerçek mutluluğa ulaşmanın yollarını açıkladı. Şenel konuşmasında, Yunus Emre’nin ilahi aşk anlayışının yanı sıra Yunus Emre’nin insan sevgisine de değindi. Yunus Emre’nin bir gönül insanı olduğuna dikkat çekti. Program konuğun dinleyicilerin sorularını cevaplandırması ile sona erdi.

Programla, Yunus Emre ile ilgili toplumda farkındalığın artması amaçlandı. Yunus Emre vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıldı. A.ARAN