Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtboğazı Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraja girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan genci bulmak için arama başlattı. Emre Y.’yi arama çalışmaları devam ediyor. – ANKARA
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA39 dakika önce
DÜNYA50 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Şişli Bomonti Tüneli’nde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara’da barajda kaybolan genç için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.