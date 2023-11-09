Ankara’da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi

ANKARA – Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Karataş, 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğrenci abonmanına sahip öğrencileri taşımama kararının iptal edilerek eski sisteme dönüldüğünü açıkladı.

TÖHOB tarafından geçtiğimiz ay alınan her ayın 1’i ile 4’ü arasında ücretsiz taşıma kararı, TOHÖB’ün Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler neticesinde iptal edildi. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Karataş, Ankara’da yeniden 22 farklı ücretsiz biniş hakkına sahip olan vatandaşların eskisi gibi tekrar taşınacağının açıkladı.

Karataş, TÖHOB Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada, ABB’nin özel halk otobüsü şoförlerine 1 Nisan’a kadar gelir desteğinde bulunacağını söyledi. Daha önceden alınan her ayın 1’i ile 4’ü arasındaki kararı iptal ettiklerini belirten Karataş, “ABB tarafından ücretsizlerle 1 Nisan’a kadar ücretsizler ve öğrenci abonmanlarıyla ilgili bir gelir desteği kararı geçmiş bulunmaktadır. Gerek 22 kalem ücretsizimiz gerek abonman kartı kullanan öğrencilerimiz Ankara Halk Otobüslerimize rahatlıkla binebilir” diye konuştu.

Öte yandan Karataş, Ankara dışında Muğla, Isparta ve Kilis belediyeleri başta olmak üzere 40’tan fazla büyükşehir ve belediyenin özel halk otobüsü şoförlerine destek vereceğini kaydetti.