Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Ankara’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Ankara’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

ABONE OL
Ağustos 8, 2023 04:37
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K’nin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ndeki ikametinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.