Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

ANKARA – Ankara’da baba ve oğlu, sinyal vermediğini iddia ettikleri aracın önünü keserek, döner bıçağı ile sürücüye tehditler savurdu.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.09’da Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. 37 BF 645 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne sinyal vermedin diyerek el hareketleri ve küfürler ile taciz etti. 200 metre sonra aracın önünü keserek durduran Volkswagen marka araç sürücüsü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ile oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüye tehditler savurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.