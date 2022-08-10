ARIKÖREN – ORTAOBA YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI

Çumra Belediyesi asfalt seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri Arıkören ve Ortaoba Mahalleleri arası bağlantı yolunda devam eden asfalt çalışmalarında sona geldi.

Çumra’da ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmaları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Çumra Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler Arıkören – Ortaoba yolunda asfalt çalışmalarında sona geliyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, yolun son durumu hakkında bilgi aldı.

Geçmiş yıllarda ciddi sıkıntısı olan bir yolumuzdu Allaha çok şükür bu çalışmalarımızla halkımızı ulaşım anlamında rahatlatmış olmayı ümit ediyoruz. A.ARAN