ASELSAN’ın 48. yıl dönümü kutlandı

Yerli savunma sanayii şirketleri her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olan ASELSAN, bu yükselişi daha artırmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ise ASELSAN, 48. yıl dönümü için bir kutlama mesajı yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN için 48. yıl dönümü mesajı paylaştı!

Ülkemizin son zamanlarda savunma sanayii alanında yaptığı yoğun çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Bu başarı ise her geçen gün katlanarak devam ediyor.

Türkiye’nin ASELSAN’ı 4??8?? yaşında????

Milli mühendislik ve tekniğin gücüyle 48 yıla binlerce milli başarı sığdırdık.

Ülkemize ve dünyanın dört bir yanına, ileri teknolojilerimizle güç ve güven sunmaya devam edeceğiz.#ASELSAN48Yaşında pic.twitter.com/8NeNGxMPoX

— ASELSAN (@aselsan) November 14, 2023

Bugün ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AELSAN’ın 48’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında ise ASELSAN’ın başarılarını kutladığını ve şu ana kadarki çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

ASELSAN’dan sipariş rekoru: Yeni yüzyıla hızlı girdi!

Açıklamada yer alan ifadeler ise şu şekilde:

“Ülkemiz ve asil milletimiz için her zaman gurur kaynağı olan, hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle gücümüze güç katan ASELSAN’ın 48’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz.”

Ülkemiz ve asil milletimiz için her zaman gurur kaynağı olan, hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle gücümüze güç katan ASELSAN’ın 48’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz. @aselsan ???? https://t.co/dqH4w7niRz

— T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2023

ASELSAN, en son bu yılki şirket kar ve gelirini açıkladı. Şirketin brüt karı, geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 68 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış gösterdi.

ASELSAN’nın net karı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında arttı ve 5,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Son olarak da ASELSAN’ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüyerek, 32,1 milyar TL’ye ulaştı.