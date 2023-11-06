Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı – Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 düşüşle 443,52 puana geriledi.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 7.013,73 puandan, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,35’lik düşüşle 15.135,97 puandan ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,29’luk değer kaybıyla 28.592,6 puandan kapandı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi değişiklik göstermeyerek 7.417,76 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.13 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 1,073 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtiyor.

Fed’in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisinin hakim olduğunu ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da şahin politikalarında sona geldiğine ilişkin beklentinin öne çıktığına işaret ediyor.

Sıkı para politikasının ekonomiler üzerindeki etkileri takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre İngiltere’de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 45,6 oldu. Bu seviye, eylülde 45 seviyesindeki PMI verisinin biraz üzerinde olmasına rağmen, sektördeki aktivite iki ay üst üste geriledi.

Ekimdeki PMI verisi, Mayıs 2020’den beri görülen en düşük ikinci sektörel aktiviteye işaret etti.

Bu hafta İngiltere’de üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamları, yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiliz ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yatay bir seyir izleyeceği veya yüzde 0,1 daralacağı öngörülüyor.

Yine bugün açıklanan verilere göre, merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix’in kasım ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerine göre, Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi, kasımda profesyonel ve özel yatırımcıların ekonomiye ilişkin orta vadeli endişelerinin azalmasının ardından artarak beklentilerin üstünde kaldı.

Yatırımcıların, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışını da yakından takip ettiği belirtiliyor.