Avrupa Borsaları Fed ve BoE Kararlarına Olumlu Tepki Vererek Yükseldi

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini sabit bırakmasına ve şirket kazançlarına olumlu tepki vermesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 443,47 puana ulaştı.

Petrol ve gaz hisseleri ortalama yüzde 2,2, otomotiv hisseleri yüzde 3,3 ve bankacılık hisseleri ise yüzde 0,78 değer kazandı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,42 artarak 7.446,53 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,85 değer kazanarak 7.060,69 puana yükseldi.

Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,48’lik artışla 15.143,6 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,31’lik yükselişle 28.479,39 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,062 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının, Fed’in dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının yanı sıra bugün BoE’nin politika faizini sabit bırakmasının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte “güçlü” hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirilmişti.

Bugün de BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25’te sabit tuttu.

BoE’nin faiz kararı, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın da (ECB) faiz artırımlarına ara vermesinin ardından bekleniyordu.

Ayrıca, şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Avrupa’da da hisse fiyatlarının hareketinde önemli bir etken olmaya devam ediyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yılın 3. çeyreğinde karını yıllık yüzde 31 artırarak 1,47 milyar avroya çıkardı. Şirketin hisseleri bugün yüzde 7’den fazla değer kazandı.

Analistler, büyük merkez bankalarının faizleri sabit tutma kararından sonra, giderek daha fazla yatırımcının politika faizinin zirveye ulaşmış olacağını hesapladığını belirterek, yatırımcıların artık faiz oranlarının ne kadar yükseleceğini değil, ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğine odaklandığını vurguladı.

Bu arada, Fed’in kararı pay senedi piyasalarını desteklerken, döviz piyasası üzerinde baskı oluşturdu. Doların avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan Dolar endeksi yüzde 0,65 değer kaybederek 106,19 puana geriledi.