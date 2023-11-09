Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı – Son Dakika

28,49300.05%
30,54500.05%
1.797,840,82%
0,82%
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 değer kazanarak 447,8 puana yükseldi.
Almanya’da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,81 artarak 15.352,54 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 değer kazanarak 7.113,66 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 artışla 28.644,09 puana yükseldi.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artarak 7.455,67 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 21.12 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,69 seviyelerinden işlem gördü.
Yarın, İngiliz ekonomisinin üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verileri takip ediliyor.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, resesyon öngörmediklerini ancak büyümenin yatay seyredeceğini açıklamıştı.
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
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