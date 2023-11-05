Avustralya Başbakanı: Çin ile ilişkilerimiz birbirini tamamlayıcı nitelikte

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) — Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, diyalog ve işbirliği yoluyla kurulacak ilişkinin Avustralya ve Çin’in yararına olduğunu belirtti.

Albanese söz konusu açıklamayı Pazar günü 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu’nun açılış törenindeki konuşması sırasında yaptı.

Çin’e yedinci kez geldiğini söyleyen Albanese, bunun Başbakan olarak ise ilk ziyareti olduğunu belirtti.

Bu yıl Avustralya ve Çin arasında 50 yıl önce olan üç önemli olayın yıldönümünü olduğunu hatırlatan Albanese, bunları Avustralya’nın Çin’deki ilk büyükelçiliğinin açılması, iki ülke arasındaki ilk ticaret anlaşmasının imzalanması ve dönemin Avustralya Başbakanı Gough Whitlam’ın Çin’i ilk ziyareti olarak sıraladı.

Başbakan, Çin-Avustralya ilişkilerinin olgun ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Albanese, örnek olarak Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2015 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana ticareti yapılan mal ve hizmetlerin neredeyse iki katına çıkmasını gösterdi. Başbakan, böylece giderek daha fazla sayıda yüksek kaliteli Avustralya ürününün Çin’deki tüketicilerin kullanımına sunulduğunu ve Çinli işletmelere önemli girdiler sağlandığını belirtti.