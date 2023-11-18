Bakan Şimşek, Gaziantep’te çiftçilere mazot ve sertifikalı tohum dağıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te çiftçilere mazot ve sertifikalı tohum dağıtım programına katıldı.

Bir dizi program için Gaziantep’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere mazot ve sertifikalı tohum dağıtım törenine katıldı.

“40 bin çiftçimize mazot desteği veriyoruz”

Oğuzeli ilçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 40 bin çiftçiye mazot desteği verdiklerini belirterek, “UNESCO gastronomi şehri olunca aslında her şeyin topraktan geldiğini gördük. Toprağa sahip çıkmamız gerekiyor. Aşık Veysel’in dediği gibi, ‘toprak yardır, anadır, vatandır’. O yüzden biz de Tarım Daire Başkanlığını kurduk. İlk dönem herkese eşit şekilde tohum dağıtımı yaptık ama baktık ki olmuyor. Sonrasında baktık ki Nizip’e zeytin, İslahiye’ye biber desteği gerekiyor. Bunu tematik olarak, uzmanlık olarak yaptık. Sonrasında çiftçilerimiz bizden mazot desteği istedi. Biz de bir çiftçi kart yaptık. Kendi yazılımcılarımızla bu kartı yaptık. Şuanda bu karta kayıtlı 40 bin çiftçimiz var. Herkese mazot desteği veriyoruz” dedi.

Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kent protokolü, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. – GAZİANTEP