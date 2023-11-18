Bakanlıktan Aritma Tesislerine 83 Milyon Lira Destek Sağlandı

BAKANLIKTAN ARITMA TESİSLERİNE 83 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 177 tesislere 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada “Yükümlülüklerini yerine getirenlere atık su arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılandı ve 83 milyon 436 bin lira destek sağlandı” denildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, Tekirdağ’da bulunan 5 adet Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ait atık su arıtma tesisine 38 milyon 858 bin, 13 adet Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait atık su arıtma tesisine 18 milyon 728 bin ve 5 adet münferit atık su arıtma tesisine 25 milyon 876 bin TL olmak üzere enerji teşviki uygulaması çerçevesinde Tekirdağ’da yer alan 23 adet atık su arıtma tesisine toplam; 83 milyon 436 bin TL ödeme yapılmıştır” denildi.

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,