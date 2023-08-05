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Bakırköy’de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

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Ağustos 5, 2023 03:21
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Bakırköy’deki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Veliefendi Hipodromu karşısındaki metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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