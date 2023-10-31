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Bangladeş’in başkenti Dakka’da binlerce tekstil işçisi, maaş artışı talebiyle gösteriler düzenledi.
Dakka’nın Mirpur ile Gazipur bölgelerinde, binlerce tekstil işçisi maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle sokaklara döküldü.
Sloganlar atan göstericiler, maaşlarının arttırılmasını talep etti.
Gazipur bölgesindeki bazı protestocular, dükkanları taşladı.
Gazipur’daki bir itfaiye yetkilisi, işçilerin bir elektrikli eşya mağazasını ateşe verdiğini ve bazı dükkanları tahrip ettiğini söyledi.
???????Protestolar, Bangladeş Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Derneğinin (BGMEA), aylık asgari ücretin işçilerin beklentisi olan 208 dolar yerine 90 dolara çıkarılmasını teklif etmesinin ardından başlamıştı.
BGMEA’ya göre, Bangladeş, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 4 milyon işçinin istihdam edildiği 3 bin 500 civarı fabrikasıyla Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci konfeksiyon üreticisi.
Bangladeş, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hazır giyim ürünleri ihracatından yılda yaklaşık 55 milyar dolar kazanıyor.
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
Bangladeş’te Tekstil İşçileri Maaş Artışı İçin Gösteri Yaptı
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