Başakşehir’de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

BAŞAKŞEHİR’de yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi adli tıptaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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