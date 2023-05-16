BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN OYUNU 2294 NOLU SANDIKTA KULLANDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’nda 2294 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay çıkışta kısa bir değerlendirmede bulundu. Türkiye’de seçimlerin her zaman çok yoğun katılımla ve en demokratik şekilde gerçekleştiğine dikkat çekten Başkan Altay, “Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İnşallah sonuçların memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Rabbim hayırlar versin. Memleketimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Altay’a; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hümeyra Saçkesen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular d